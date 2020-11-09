Женщина из Якутии получила запрещенные вещества для похудения на почте

Якутск, 9 ноября. Местная жительница обвиняется в контрабанде запрещенных таблеток для похудения, в составе которых сильнодействующее запрещенное вещество «сибутрамин».

По версии следствия, в июне текущего года женщина купила через интернет-магазин 300 блистеров с таблетками, которые способствуют похудению. Это опасное и запрещенное вещество, которое провоцирует наркотическую зависимость, влияет на психику, вызывает склонность к суициду и увеличивает риски болезней сердца и других заболеваний.

Таблетки якутянка получила в отделении почты и здесь же была задержана. Женщину обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Контрабанда сильнодействующих веществ» и «Незаконный сбыт сильнодействующих веществ». В случае вынесения обвинительного приговора, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.