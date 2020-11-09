Виновному в обрушении моста с работниками в Ступино предъявлено обвинение

Москва, 9 ноября, В уголовном деле об обрушении металлического моста на складе в подмосковном Ступино появился первый фигурант.

Обвинение было предъявлено руководителю технической службы АО «ФМ Лоджистик Восток» Роману Дубовицкому. Инцидент произошел в конце сентября этого года в одном из складских помещений компании. Во время пересменки на складе с 4-метровой высоты рухнул металлический мост. В результате пострадал 51 человек, четверо из них получили тяжелые травмы. Как оказалось, большинство работников являются гражданами Киргизии.

На данный момент Дубовицкому предъявлено обвинение. Ему запрещено общаться с лицами, проходящими по уголовному делу, а также находиться в радиусе ста метров от складов компании, сообщает газета «Коммерсант».

Руководитель технической службы отрицает свою вину в произошедшем. Следствием назначен ряд экспертиз, которые могут дать основания для привлечения к ответственности новых лиц.