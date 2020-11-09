Таксистам-мигрантам могут запретить работать в статусе самозанятых в РФ

Москва, 9 ноября. Главы четырех субъектов РФ предложили Михаилу Мишустину запретить иностранцам работать в такси в статусе самозанятых, передают «Ведомости».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, и главы Ленинградской и Московской областей Александр Дрозденко и Александр Воробьев направили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой допускать до работы в такси на условиях самозанятых только граждан страны, а таксистов-мигрантов оформлять только как индивидуальных предпринимателей.

Причиной для такой инициативы послужило то, что мигранты начали вытеснять российских граждан с рынка такси, а доля иностранцев в этой сфере превысила 50%. Разрешение на работу в статусе мигрантов может повлечь за собой обеспечение занятости для лиц не являющихся гражданами РФ, а это новые проблемы для регионов.