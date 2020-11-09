Врач оценил влияние коронавируса на развитие рака у человека

Москва, 9 ноября. Член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков рассказал о влиянии коронавируса на онкологию. Об этом сообщает RT.

Жуков заявил, что любое дополнительное заболевание, на которое «наслаивается» коронавирус, может усугубиться. При этом он отметил, что не все люди с онкологическими заболеваниями находятся в зоне повышенного риска — все зависит от агрессивности лечения.

Врач заявил, что известные данные о коронавирусе говорят о том, вероятность заболеть онкологическим заболеванием после него крайне мала. По его словам, на данный момент не описано каких-либо механизмов, которые могли бы запустить рак в связи с вирусом.

Он заявил, что с практической точки зрения станет ясно через 10-15 лет. По его словам, именно такой срок проходит с момента воздействия канцерогена до развития опухоли.