Раскрыт эффективный способ решения проблем и споров с авиакомпаниями

Лондон, 9 ноября. Сотрудник британской авиакомпании назвал пассажирам самый эффективный способ пожаловаться на потерю багажа или задержку рейса, сообщает Express.

«Вся сила — в ваших руках. Twitter в вашем телефоне — эффективный способ решения всех вопросов», — заявил не пожелавший назвать свое имя работник британской авиакомпании.

Эксперт напомнил, что сообщения в соцсетях общедоступны, и авиакомпании стремятся купировать проблему, пока о неурядицах не узнают другие клиенты. Иногда писать на страницу в соцсеть клиентам советуют сами работники перевозчика. Кроме того, в социальных сетях информацию можно донести до руководства компании.

Ранее эксперты на британском форуме бортпроводников рассказали, когда члены экипажа имеют право арестовать пассажира.