Россияне назвали главную причину своих неудач в 2020 году

Москва, 9 ноября. Россияне перечислили главные причины своих провалов в 2020 году. Пандемию коронавируса назвал только каждый пятый участник опроса сервиса «Работа.ру».

Почти треть россиян (30%) не видят связи между своими неудачами и произошедшими в этом году событиями. Более того, 10% опрошенных заявили, что год для них прошел без каких-либо проблем.

Пандемию винят в своих неудачах только 21% респондентов, 27% граждан России связывают причину своих неудач с другими обстоятельствами.

При этом 11% объясняют свое невезение високосным годом, в то же время 1% считает, что 2020 год в целом «мистическая дата».

В исследовании приняли участие более 4,8 тысячи человек, проживающих во всех регионах России, пишет RT.