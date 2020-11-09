Стала известна причина перевода Ефремова из СИЗО «Водник» в колонию

Москва, 9 ноября. Актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП на 7,5 годам колонии перевели в нее из СИЗО «Водник» из-за создания «лишних проблем» руководству.

Источник рассказал, что решение было принято руководством колонии, так как от него бы не отставали журналисты и правозащитники в СИЗО. По его словам, Ефремов мог спокойно остаться в хозотряде разнорабочим.

Сообщается, что против допуска в хозотряд высказался только один заключенный, остальные были не против такого сокамерника, особенно женщины. Источник рассказал, что людям там заниматься нечем и самодеятельность является важной частью жизни.