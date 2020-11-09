Москва, 9 ноября. Мошенники активизировались с подделкой полисов ОСАГО на фоне пандемии коронавируса. Число липовых полисов увеличилось в десять раз.

Директор Поволжской региональной дирекции, представитель страховой компании «Югория» Лусине Бундакова отметила, что схема мошенничества с полисами ОСАГО не меняется. С человека берут реальную стоимость страховки, например, девять тысяч рублей или 15 тысяч рублей, а в системе Егарант продают за 200 рублей. Разницу мошенники присваивают себе.

«Такой полис для страховых компаний недействительный, так как при заключении договора страхования страховщику переданы недостоверные данные и выплат по нему не будет, — подчеркнула Бундакова. — В последнее время мы наблюдаем резкий рост числа мошеннических полисов с Егаранта, по нашей оценке — в десять раз».

По ее словам, проблема кроется в том, что водители узнают, что у них фиктивный полис только по факту ДТП. При наличии липового полиса ОСАГО ответственность и траты на ремонт несет не страховая компания, а сам водитель.

Специалисты советуют россиянам оформлять полис в офисах и на официальных сайтах страховых компаний, у страховых агентов, являющихся официальными представителями страховой компании. В таком случае вряд ли водитель окажется в «лапах» мошенников. Действительность самого полиса можно проверить непосредственно в страховой компании или на сайте российского союза автостраховщиков (РСА).