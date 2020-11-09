Названы модели авто, от которых стоит отказаться при покупке на «вторичке»

Москва, 9 ноября. При желании купить автомобиль на вторичном рынке в 2021 году стоит избегать ряда некоторых моделей. Об этом рассказал автоэксперт.

Речь идет о седанах и кроссоверах, стоимость которых даже при покупке с рук резко повысилась в 2020 году. При этом приобретение по «старой» цене может обернуться для будущего автовладельца дорогостоящим ремонтом или «голой» комплектацией.

Так, например, год назад за 400 тысяч рублей с рук можно было взять Ford Fusion, Hyundai Getz или Suzuki Swift. Однако в 2021 году две первые модели технически уже давно устареют и навряд ли прослужат новому владельцу долго. Если говорить о Suzuki Swift, то хороших экземпляров на вторичном рынке нет, или их быстро раскупают, рассказал YouTube-блогер Стас Асафьев.

В данной ценовой категории также можно найти Opel Corsa и Astra, Chevrolet Aveo и Lacetti, однако скорее всего они будут в плохом состоянии и «из-под такси».

Если будущий автовладелец обладает бюджетом в 600 тысяч, он может рассчитывать на Volkswagen Jetta и Polo. Однако они будут в плохом состоянии или минимальной комплектации.

В ценовой категории до 900 тысяч рублей в 2021 году блогер предлагает ориентироваться на Nissan Juke и Qashqai, и то, если повезет. Автоэксперт прогнозирует, что такие модели, как Kia Sportage, Mazda CX5, Honda CRV и Toyota RAV4 в предстоящем году по стоимости преодолеют отметку в полтора миллиона рублей.