В Канске разыскивают сбежавших пациентов психоневрологического интерната

Красноярск, 9 ноября. Из канского психдиспансера в Красноярском крае сбежали двое мужчин, опасны ли беглецы не сообщается, отмечают местные СМИ.

Сбежали Николай Паньшин и Артем Белоглазов. Первому на вид 40 лет, худощавый, рост 165 см. Волосы светло-русые, глаза светлые. Был одет в серое трико, светлую футболку, спортивную темно-синюю кофту и зимние сапоги.

Белоглазову на вид 35 лет, плотного телосложения, рост 160 см, темные волосы и глаза, подбородок с ямочкой. Был одет в темное трико с лампасами, светлую футболку и спортивную кофту с голубыми вставками.

Пациенты 8 ноября самовольно покинули ПНД и могут автостопом направляться в Красноярск. Располагающих информацией об их местонахождении лиц просят позвонить в полицию Канска: 8 (39161) 4-20-01 или волонтерам: +7 950 99-66-066.

Мужчины сбегают не впервые, сообщает «7 канал». Они уже самовольно уходили из медучреждения два года назад.