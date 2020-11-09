Внебрачный сын Жванецкого простил отца после его смерти

Москва, 9 ноября. Внебрачный сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого Андрей Рывкин тяжело переживает смерть отца. Мужчина простил родителя, отношения с которым были натянутыми.

Отношения у Рывкина со Жванецким складывались непросто. По словам Рывкина, найти общий язык с отцом ему так и не удалось, но он убежден, что любит Жванецкого как отца.

Внебрачный сын подчеркнул, что не держит зла на отца — Андрей считал, что Жванецкий не любит и не оценивает его достижения по достоинству. Злость и обиды остались в прошлом для мужчины.

«Мне все равно повезло, что при его жизни мне удалось сказать то, что давило меня все эти годы. Что удалось найти своих братьев. Что сейчас, в этот момент ужаса, я не один», — написал Рывкин в Telegram-канале.

По его словам, он тяжело переживает смерть знаменитого отца. Сейчас его поддерживают родные и близкие, друзья и даже незнакомцы, которые искренне выражают соболезнования.

Михаила Жванецкого не стало 6 марта, ему было 86 лет. По словам представителя артиста, церемония прощания с писателем пройдет в закрытом формате.