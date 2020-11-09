Фильм «Ведьмы» возглавил российский кинопрокат в выходные

Москва, 9 ноября. Фильм «Ведьмы» стал лидером российского проката в минувшие выходные, собрав за уикенд 67,3 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Комедийное фэнтези про мальчика-сироту и его бабушку основано на одноименной книге Роальда Даля. По сюжету, бабушка пытается спасти внука от появившейся в городе ведьмы, которая превращает детей в животных.

Главные роли в фильме сыграли Октавия Спенсер, Джазир Бруно, Энн Хэтэуэй, Коди-Лей Истик, Стэнли Туччи, Крис Рок и другие звезды. В российский прокат картина вышла 29 октября.

Второе место по кассовым сборам заняла собравшая за уикенд 38,3 млн рублей военно-историческая драма Вадима Шмелева «Подольские курсанты». Картина повествует о подвиге участвовавших осенью 1941 года в обороне Москвы курсантов. Фильм вышел в российский прокат 4 ноября.

Третья строчка в рейтинге досталась семейной комедии режиссера Тима Хилла «Дедушка нелегкого поведения». В российский прокат фильм вышел 22 октября. За прошедшие выходные картина собрала 29,3 млн рублей.

За первый уикенд в российском прокате «Ведьмы» собрали более 40 млн рублей.