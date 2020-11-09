Откровенное фото Каменских в бикини поразило фанатов

Москва, 9 ноября. Певица Настя Каменских на днях разместила откровенную фотографию, сделанную в ванной комнате своего дома. На снимке артистка предстала в откровенном наряде.

Фотографию Каменских опубликовала в своем Instagram-аккаунте в воскресенье. На снимке она одета в узкий белый купальный костюм и стоит в игривой позе. В подписи она отметила, что кадр был сделан еще летом и рассказала, что ведет электронный дневник, в котором делает фото и записывает воспоминания о дне, когда был снимок.

«Люблю иногда его пересматривать и вспоминать радостные моменты. А еще скоро мы все будем подводить итоги года и можно будет пересмотреть свои записи и понять, насколько интересным и продуктивным был этот год для меня. Берите на заметку», — написала Настя Каменских.

Напомним, ранее в своем блоге певица назвала шесть «правил красоты», благодаря которым ей удается выглядеть свежей и отдохнувшей по утрам и хорошо высыпаться. Так, например, она отметила, что старается ложиться спать в 21.30, максимум в 22.00. Именно в это время, по ее словам, вырабатывается гормон сна, отвечающий за борьбу со стрессом и сохранение молодости.