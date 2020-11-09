Полиция применила водометы против протестующих у ЦИК в Тбилиси

Тбилиси, 9 ноября. Полиция применила водометы во время разгона несогласных с итогами парламентских выборов у ЦИК Грузии в Тбилиси, о задержаниях протестующих не сообщается.

Акция протеста продолжалась в столице Грузии более 13 часов и завершилась к 01.00 по московскому времени.

Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия сообщил журналистам, что массовый протест продолжится вечером 9 ноября

«Завтра в шесть вечера (17.00 по московскому времени. — Прим. ФАН) ждем всех на проспекте Руставели. Будем бороться до конца. Завтра соберется вся нация, а не только оппозиция», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее оппозиция в ультимативной форме потребовала от властей Грузии отправить в отставку главу Центральной избирательной комиссии.

Причиной беспорядков послужили парламентские выборы в стране. После обработки всех бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» набрала 48,23% голосов. На втором месте блок «Объединенная оппозиция «Сила в единстве», в состав которого входит партия Саакашвили «Единое национальное движение». Блок набрал 27,18% голосов. Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы.