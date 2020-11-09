Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 на Сахалине

Южно-Сахалинск, 9 ноября. Подземные толчки зафиксировали на острове Сахалин. Об этом сообщила Елена Семенова, начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

Магнитуда подземных толчков составила 4,6, сообщает ТАСС со ссылкой на сахалинскую сейсмостанцию. Колебания земной поверхности произошли 26 километрах юго-западнее поселка Сабо в Охинском районе. Очаг сейсмического события залегал на глубине 7 км.

Жители северного города Охи ощутили землетрясение, также толчки почувствовало население села Тунгор в Охинском районе. Пострадавших и разрушений при происшествии не было. Угроза цунами не объявлялась.