Лаборатории назвали основные ошибки при взятии проб на COVID-19

Москва, 9 ноября. Специалисты из российских лабораторий назвали основные ошибки врачей и пациентов, из-за которых тест на коронавирус может дать ложный результат.

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, биоматериал для теста на коронавирус необходимо брать из двух мест — ротоглотки и носоглотки. При этом если врач берет пробы только из одного из них — высок шанс получить ложноотрицательный результат. Как отметила заместитель генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина, при взятии мазка стерильным должен быть не только зонд и перчатки врача, но и пробирка.

«Для того чтобы взять мазок из горла, необходимо зондом провести по его задней стенке, не касаясь щек и языка. Для взятия пробы из носа зонд вводится в ноздрю на 2–3 см, процедура безболезненная, может вызвать чихание», — говорит представитель лабаратории.

При взятии теста врач не должен касаться палочкой щек, языка, десен или губ. Медиком должны собираться клетки верхнего слоя, а не слюна. В конце процедуры сотрудник кладет верхнюю часть зонда в пробирку, обязательно обламывает ее, придерживая крышкой, и закрывает пробирку. При этом пробирки должны помещаться в отдельный пакет или пластиковую емкость и транспортироваться в холодильнике или термосумке

При самовзятии материала риск получить ложнотрицательные результаты выше. Дело в том, что пациент может взять недостаточно биоматериала. Кроме того, при взятии мазка рекомендуется минимум за час не есть, не пить, не чистить зубы, не жевать жвачку и не курить. Дело в том, что эпителиальные клетки, которые берутся на пробу, часто обновляются и смываются с водой, пищей и так далее.