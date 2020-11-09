Нефть марки Brent дорожает до 40,65 доллара за баррель

Лондон, 9 ноября. Нефть североморской марки Brent дорожает на торгах в Лондоне до 40,65 доллара за баррель.

В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть с поставкой в январе 2021 года растет на 3,04%. Цена на 04.16 по московскому времени составила 40,65 доллара США за баррель.

Стоимость фьючерса нефти западно-техасской марки WTI растет на 3,31%. В настоящее время стоимость сырья находится на отметке 38,73 доллара за баррель.

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне президентских выборов в США.

Ранее предсказавший кризис 2008 года и падение рубля в 2014 году аналитик Степан Демура спрогнозировал поэтапное падение курса национальной валюты до 97, 125 и 250 рублей за доллар.