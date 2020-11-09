Беременная Топурия порадовала фанатов свои видом

Москва, 9 ноября. Певица и солистка группы «А'Студио» Кети Топурия порадовала фанатов своего творчества милой фотографией в Instagram. Скоро девушка станет мамой.

На фото Кети показала себя расслабленной и жизнерадостной. Снимок был сделан на борту частного джета, который Топурия заказала для путешествия в одну из экзотических стран. В кадре девушка одета в синие джинсы и свободную футболку, из-под которой виден живот. Звезда запечатлена без макияжа, однако глаза ее закрыты круглыми солнцезащитными очками.

«В жизни много всего было, но смеяться я не разлюбила», — написала она.

Судя по всему, Топурия отправилась в отпуск одна, без младшей дочери и супруга.

Напомним, ранее Топурия наконец «раскрыла карты» и показала в новом клипе округлившийся живот. Судя по всему, на данный момент знаменитость находится на поздних сроках беременности.