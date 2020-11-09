Грабитель из Владивостока пропил украденные у пенсионерки деньги

Владивосток, 9 ноября. Полиция задержала жителя Владивостока, подозреваемого в нападении и ограблении пенсионерки возле жилого дома, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

В прошлом месяце 84-летняя женщина с тростью и сумками днем возвращалась домой. Во дворе на нее напал неизвестный мужчина в капюшоне. Злоумышленник толкнул пенсионерку, отобрал сумку и скрылся. Ограбление зафиксировали камеры наблюдения.

Пострадавшая обратилась в полицию, где сообщила, что вместе с сумкой у нее украли девять тысяч рублей и мобильный телефон. В рамках расследования возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

После оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 36-летнего подозреваемого, ранее судимого.

«Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги потратил на алкоголь. Телефон и документы, находившиеся в сумке, возвращены заявительнице», — говорится в сообщении.

Грабителя задержали, чтобы избрать меру пресечения.