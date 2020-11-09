Нарколог рассказал, как на коронавирус влияет употребление алкоголя

Москва, 9 ноября. Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, как на коронавирус влияет употребление крепкого алкоголя.

Медик прокомментировал популярный миф о том, что при употреблении крепких алкогольных напитков «уничтожаются» вдыхаемые частицы коронавируса, назвав его байкой.

«Я действительно слышал такие мифы, байки, скажем так. Это было уже много раз. Но никакими научными исследованиями это не подтверждается», — рассказал «Ленте.ру» Исаев.

Эксперт добавил, что врачи и биологи фиксируют обратный эффект спиртного на течение коронавирусной инфекции.

Ранее Исаев заявил, что употребление алкоголя может изменить форму течения болезни при коронавирусе. Заболевший COVID-19 пьющий человек рискует получить тяжелую форму болезни, предостерег нарколог.