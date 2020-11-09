Украинская армия открыла огонь по КПВВ «Горловка»

Донецк, 9 ноября. Вооруженные силы украины открыли огонь по окрестностям контрольного пункта въезда и выезда «Горловка» в Донбассе.

О произошедшем сообщил глава городской администрации Иван Приходько в своем Telegram-канале. По данным главы населенного пункта, со стороны ВСУ был запущен один снаряд.

«Зашумел север Горловки. Единичный прилет. По звуку в районе КПВВ или Майорского рынка. Очень громкий, слышал центр», — сообщил он.

Также Приходько отметил, что два разрыва боеприпасов произошли за пределами жилой зоны около поселка шахты им Гагарина, который расположен на западе Горловки. Он попросил местных жителей быть аккуратнее.

Ранее стало известно, что ВСУ продолжают нарушать договоренности и оборудуют позиции на линии соприкосновения. Установлено, что 56-я мотопехотная бригада украинской армии занялась инженерными работами на восточной окраине поселка Пески в Донбассе, пользуясь полным соблюдением перемирия и запрета на открытия огня со стороны Народной милиции.