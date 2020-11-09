Правила оформления мелких ДТП в России могут изменить

Москва, 9 ноября. МВД и правительством РФ рассматривается вариант изменения порядка оформления мелких автомобильных аварий в России.

Причиной пересмотра правил стала статистика смертей в ДТП, которые связаны с наездом на стоящие машины. За последний год количество таких аварий увеличилось на 24%. На сегодняшний день МВД, правительство и экспертный центр Probok.net должны проанализировать статистику по «повторным» ДТП. Если доля погибших в подобных инцидентах превышает 10% от общего числа аварий в Москве, то правила порядка оформления аварий будут пересмотрены.

Как сообщает газета «Коммерсант», в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет правительственную комиссию по безопасности дорожного движения, уже подтвердили факт существования данного поручения.

В московском Центре организации дорожного движения уже начали готовить предложения по изменению порядка оформления ДТП. Там предполагают, что требование от водителей как можно быстрее покинуть дорогу после возникновения аварии должно спасти людей и снизить число повторных аварий.

Напомним, ранее в ГИБДД заявили, что наклейка «Шипы» стала необязательной при смене резины на зимнюю с 2018 года, поэтому в текущем сезоне клеить на автомобиль этот знак не нужно.