Стало известно о самоубийстве военнослужащего ВСУ в Донбассе

Киев, 9 ноября. Украинский военнослужащий аэромобильных бригад Олег Свинарик погиб, предположительно, в результате самоубийства. Об этом сообщает делегация Украины в ТКГ.

«7 ноября в Луганский области погиб военнослужащий одной из наших аэромобильных бригад. По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что погибшему было 20 лет. Следствие ведут сотрудники Национальной полиции Украины.

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что пьяные солдаты ВСУ уснули на посту во время боевого дежурства в Донбассе. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что речь идет о военнослужащих дислоцированной в районе населенного пункта Троицкое 59-й бригады ВСУ. У одного из спящих военнослужащих не оказалось табельного автомата АК-74.