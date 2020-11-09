Боня показала горячий тверк, пошутив про Дзюбу

Москва, 9 ноября. Российская телеведущая Виктория Боня показала в Instagram зажигательный танец ягодицами. Ролик пришелся по душе фанатам звезды.

Короткое видео появилось в аккаунте Бони в воскресенье. На нем девушка позирует во время одной из фотосессий. На ней надет черное облегающее боди. Кроме того, ведущая заняла выгодную позу, облокотившись руками на стол, демонстрируя грудь и ягодицы. В подписи пол снимком она подчеркнула свою сексуальность, сострив на тему скандала с футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Вот уж не думала, что мое видео так вдохновит Артема Дзюбу на подвиги», — написала она.

В комментариях многие оценили не только юмор Бони, но и ее тело.

«Ляшки огонь», «Мамочки мои! Нервно жую блинчик», «Эффектная», «Огонь», «Огнище огненное», — пишут восхищенные подписчики.

Напомним, ранее Боня стала героиней слухов о романе с состоятельным пожилым мужчиной. Слухи о новом романе Виктории Бони стали стремительно распространяться по Сети после того, как звезду заметили в обществе пожилого бизнесмена во время посещения одного из ресторанов в Москве.