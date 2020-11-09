На позициях ВСУ во время погрузки боеприпасов подорвался бронеавтомобиль

Москва, 9 ноября. Народная милиция ДНР зафиксировала подрыв «Урала» 54 бригады, инцидент произошел во время погрузки боеприпасов, сообщил Олег Никитин.

По словам официального представителя оборонного ведомства Донецкой Народной Республики, в районе населенного пункта Авдеевка продолжают раздаваться одиночные взрывы в результате детонации снарядов.

«По нашим данным, один боевик 54 бригады погиб и двое получили ранения и доставлены в госпиталь г. Красноармейск. Один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии», — заявил Никитин.

Он уточнил, что в причинах происшествия разбираются следователи ВСП и комиссия ОТГ «Восток». Выход «спланированных под перевозку боеприпасов» машин запрещен.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины продолжают нарушать договоренности и оборудуют позиции на линии соприкосновения. Факт нарушения договоренностей зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах 56-я мотопехотная бригада ВСУ проводит инженерные работы на восточной окраине поселка Пески, «пользуясь полным соблюдением перемирия и запрета на открытия огня со стороны Народной милиции».