Назван способ, который позволит более точно измерить температуру в холода

Москва, 9 ноября. Процесс измерения температуры на входах в общественные заведения должен быть изменен из-за наступления холодов. Об этом рассказал эксперт Иван Андриевский.

Бесконтактный контроль температур посетителей помогает сдерживать распространение коронавирусной инфекции и других болезней, заявил специалист. По его словам, для недопущения ошибки нужно перенастроить тепловизор или градусный градусник. Эксперт советует прибавлять примерно градус при измерении температуру у человека, который только что вошел с улицы.

Андриевский считает, что при выявлении температуры 37 на устройстве, стоит попросить человека подождать пять минут и повторно пройти измерение, чтобы добиться более точного результата и обезопасить окружающих.