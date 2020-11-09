Финансовый аналитик рассказал, когда надо покупать доллар

Москва, 9 ноября. Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что доллары лучше покупать всегда, несмотря на рост данной валюты.

По словам эксперта, в течение предстоящего года российская валюта может продолжить свое ослабление. В результате ее стоимость вполне может вырасти больше 85 рублей за доллар, считает Иванов. Усугубляет ситуацию экономическая нестабильность, темпы развития пандемии и сползание мировой экономики в рецессию.

«В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал — рубль потерял более 20% своей стоимости», — обращает внимание эксперт.

Аналитик предполагает, что в будущем данная тенденция лишь продолжится. Об этом говорят понижение цен на нефть и темпы восстановления экономики. В связи с этим Иванов советует россиянам создавать мультивалютный портфель.