Названы резко снижающие иммунитет факторы

Берлин, 9 ноября. Специалисты рассказали о четырех факторах, которые могут резко снизить иммунитет. Соответствующий материал публикует немецкий журнал Freundin.

По данным медиков, при замерзании плохо снабжается кровью слизистые оболочки горла и носа, что облегчает патогенам проникновение в организм. Поэтому в холодное время важно адекватно одеваться и не допускать замерзания ног.

Резко снижают иммунитет изнурительные тренировки и тяжелая работа. Исследования показали, что значительные нагрузки способствуют уменьшению содержания лейкоцитов в крови.

Вредят защитной системе организма и обезболивающие: парацетамол, ибупрофен и АСК. Препараты блокируют фермент, без которого образование подходящих антител невозможно. Медики советуют не принимать препараты при слабых симптомах.

Алкоголь и сигареты способны деактивировать иммунные клетки. В сезон роста инфекций специалисты настоятельно рекомендуют стремиться к уменьшению количества потребляемого спиртного и табака и не употреблять их вместе.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова назвала продукты, необходимые организму в холодное время года. По словам специалиста, желательно, чтобы в рационе присутствовал животный белок — мясо, рыба, птица.