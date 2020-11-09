Панин поддержал Дзюбу на фоне скандала с интимным видео

Российский актер Алексей Панин записал видеообращение, в котором прокомментировал слитое в Сеть интимное видео с участием футболиста Артема Дзюбы.

Алексей Панин, который обрел свое счастье, получив в начале месяца вид на жительство в Испании, заявил, что это нормально, когда мужчины фотографируются и снимают видео эротического характера на камеру и отправляют женскому полу.

«Все занимаются мастурбацией, сексом и получают удовольствие <...> Это (травля футболиста в Сети. — Прим. ФАН) за гранью добра и зла», — негодует Панин.

Стоит отметить, что Панин неоднократно становился участником порнороликов. Российский актер заявил, что будучи за границей не держит ни на какого зла.

«Я не знаком с Дзюбой, но в его поддержку надел майку, которую подарил мне Роман Павлюченко (экс-нападающий сборной России. — Прим. ФАН)», — заявил актер.

Напомним, что в минувшие выходные капитан сборной России по футболу и футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба оказался в центре скандала: в Сеть попало его интимное видео. На кадрах нападающий занимается самоудовлетворением, при этом демонстрируя свои гениталии.