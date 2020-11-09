Самойлова похвасталась фигурой спустя восемь месяцев после родов

Москва, 9 ноября. Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова похвасталась перед своими подписчиками идеальной фигурой. Восемь месяцев назад она в четвертый раз стала мамой.

Короткий ролик Самойлова опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В кадре модель позирует с абсолютно плоским животом и откровенном ярко-красном спортивном купальнике.

«8 месяцев после 4 ребенка. И, кажется, я в отличной форме», — подписала она откровенные кадры.

В настоящее время Джиган и Самойлова отдыхают на Мальдивах. Ранее пара рассказала, что остановилась в дорогостоящем отеле, который построен прямо над океаном.

Напомним, в феврале 2020 года у звездной пары родился четвертый ребенок. О том, что в звездной семье ожидается пополнение, общественность узнала в конце прошлого года. Оксана Самойлова активно позировала на фотосессии будучи беременной. На снимках она стоит рядом с мужем на пляже в купальнике, а рядом на песке играют трое их дочерей.