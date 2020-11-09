Microsoft перестанет поддерживать версию 1903 ОС Windows 10

Вашингтон, 9 ноября. Корпорация Microsoft перестанет поддерживать Windows 10 вышедшей в 2019 году в весеннем обновлении версии 1903, сообщила пресс-служба компании.

«Все выпуски Windows 10 версии 1903 и Windows 10 Server версии 1903 перестанут обслуживаться 8 декабря 2020 года. После этой даты устройства, работающие под управлением этих выпусков Windows, больше не будут получать обновления безопасности», — говорится в сообщении.

Все устройства с устаревшей версией операционной системы перестанут получать обновления безопасности и другие исправления, что может сделать их использование более опасным.

Ранее WindowsCentral сообщил, что Microsoft готовит обновление для Windows 10, вносящее значительные изменения в интерфейс операционной системы. Изменениям во внешнем виде подвергнут большинство ключевых элементов Windows, включая меню «Пуск», центр уведомлений и «проводник». Они получат новый дизайн, анимацию и дополнительные функции.