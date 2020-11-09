Найдены способы решения проблем с зарядным устройством смартфона

Названы способы решения проблем с зарядкой смартфона, передает Business Insider.

Смартфоны с операционной системой Android могут не заряжаться по многим причинам: от сломанного зарядного устройства до ошибки программного обеспечения. Но есть несколько способов решить возникшую проблему.

Если смартфон перестал заряжаться, или заряжается плохо, нужно попробовать воспользоваться другой розеткой и проверить кабель устройства на наличие потертостей и повреждений. Если с проводом все хорошо, то нужно проверить само зарядное устройство и убедиться, что оно вставлено в розетку.

Также, подключив смартфон к компьютеру, нужно убедиться, что он заряжается. Если нет, то проблема в сетевом адаптере. Проблема может крыться и в зарядном порте самого смартфона или программном обеспечении. Можно попробовать перезагрузить устройство. Если это не дало результата, «откатите» недавно установленные обновления операционной системы до предыдущей версии. Если ни один из способов решения проблемы не помог, то, возможно, у аккумулятора закончился срок службы.