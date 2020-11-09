В США готовят новый пакет санкций против Ирана

Москва, 9 ноября. Администрация действующего президента США Дональда Трампа планирует ввести значительный объем санкций в отношении Ирана до 20 января, сообщает портал Axios.

Американские власти собираются ввести ограничения до вступления в должность главы государства демократа Джо Байдена. Чтобы обсудить рестрикции, спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс встретился с главой СНБ Меиром Бен-Шаббатом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, уточнили в издании.

Уже запланированы переговоры с главой Минобороны Израиля Бени Ганцем и министром иностранных дел еврейского государства Габи Ашкенази.

«Администрация Трампа считает, что такой массив санкций усилит давление на Иран и осложнит для Байдена оживление ядерного соглашения 2015 года», — говорится в материале.

Предполагается, что санкции затронут иранскую ракетную программу и якобы имеющую место поддержку террористических организаций со стороны Тегерана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде прокомментировал возможность возобновления переговорного процесса с США. Дипломат подчеркнул, что в первую очередь США должны прекратить экономическую войну против Ирана.