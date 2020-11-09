Юрист объяснил новые правила стационарного лечения коронавирусных больных

Москва, 9 ноября. Минздрав включил в новые правила лечения больных с коронавирусом бытовые условия. Больных в общежитиях теперь обязаны направлять в больницу.

Это же распространяется и на больных, живущих с пожилыми родственниками, рассказал юрист Тимур Матвеев в беседе с телеканалом «360».

«Устанавливается обязательная госпитализация лиц, которые имеют положительный тест на коронавирус, в случае, если у данных пациентов нет возможности лечиться в отдельной комнате. Либо у них есть совместно с ними проживающие пожилые родственники», — подчеркнул Матвеев.

Если же пациент не согласен отправляться в больницу, вопрос будет обсуждаться в суде.

Такую практику эксперт сравнил с принудительным лечением больных с психиатрическими диагнозами, когда те представляют опасность и для окружающих.