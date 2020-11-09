Специалисты объяснили, почему лучше спать рядом с лимоном

Москва, 9 ноября. Специалисты объяснили, почему нужно класть лимон возле кровати и какое воздействие он оказывает на сон, передает MedikForum.

По словам специалистов, в холодное время года лимон способствует легкому пробуждению по утрам. Для того чтобы облегчить пробуждение по утрам, нужно класть лимон возле кровати.

«Вам трудно встать с постели по утрам, постоянно чувствуете усталость и слабость? Положите половину лимона рядом с кроватью. Цитрус помогает легче начинать день, положительно влияет на качество сна», — объясняют эксперты.

Лимон способствует выработке серотонина головным мозгом. А серотонин в свою очередь является гормоном хорошего самочувствия, что помогает лучше себя чувствовать при утреннем пробуждении. Летучие соединения лимона в то же время оказывают антибактериальное действие на носовые пазухи и укрепляют иммунную систему.