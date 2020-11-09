Составлен рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России

Москва, 9 ноября. Рейтинг крупнейших компаний России с иностранным участием по версии издания Forbes возглавила «Рено Россия», «АвтоВАЗ» (Groupe Renault).

В рейтинг специалисты включили компании, которые принадлежат иностранным владельцам более чем на 50%. Они ранжируются по полученной в 2019 совокупной выручке.

В 2019 году выручка «Рено Россия» составила 435,5 млрд рублей. С первого места компания подвинула возглавлявший рейтинг с 2016 года «Ашан».

Второе место в списке заняла табачная компания Philip Morris International («ФМСМ»). Выручка гиганта в 2019 году составила 333,3 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров «Фольксваген Груп Рус» (Volkswagen Group), получивший выручку в 330,9 млрд рублей.

На четвертом и пятом местах разместились «Леруа Мерлен Восток» и «Ашан» с выручкой 311,5 млрд рублей и 306 млрд рублей соответственно.

В десятку крупнейших российских компаний с иностранным участием также вошли Toyota Motor, «Дж. Т. И. Россия», Пепсико Холдингс, Киа Моторс Рус и российское подразделение Ikea.

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