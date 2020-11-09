Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в ряде регионов России

Москва, 9 ноября. Аномально теплая погода ожидается в течение предстоящей недели в большей части регионов Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В Средней Сибири отклонения от нормы в течение недели в среднем составит 8-15 градусов, Западной Сибири — 6-10 градусов.

По словам Вильфанда, наиболее яркие погодные аномалии ожидаются в Красноярском крае, где в первой половине недели температура превысит климатическую норму на 20 градусов.

«В Новосибирской, Томской, Омской областях дневные температуры будут положительные. Невероятное тепло», — цитирует метеоролога ТАСС.

Вильфанд добавил, что погода около и даже чуть ниже нормы в первой половине недели ожидается только в Якутии.

Ранее специалисты на метеостанции ВДНХ в Москве зафиксировали рекордно высокую температуру, которой не наблюдалось в течение 70 лет. В воскресенье температура в столице поднялась до 10 градусов тепла, что превышает климатическую норму примерно на 7-8 градусов.