Многие смартфоны на Android перестанут открывать некоторые сайты

Москва, 9 ноября. Каждый третий смартфон на Android не сможет открывать некоторые сайты из-за устаревших криптографических сертификатов, сообщили в центре сертификации Let's Encryp

Let’s Encrypt предоставляет криптографические сертификаты для TLS-шифрования. Центр перейдет к использованию только своего корневого сертификата при формировании подписей. Из-за этого многие сайты не будут открываться на 33,8% смартфонах на Android, которые имеют операционную систему старше версии 7.1.1. При попытке открытия сайтов браузер будет выводить ошибку.

Переход на новые сертификаты начнется в январе следующего года. Пользователям старых Android-устройств для решения проблемы предлагают перейти на браузер Firefox, который имеет свое хранилище корневых сертификатов. Но этот браузер не поддерживает версии ОС Android 4.x, предупреждают специалисты.

Ранее китайские аналитики обновили рейтинг недавно вышедших смартфонов на ОС Android, высокая производительность которых соответствует их цене.