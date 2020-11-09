Егор Кончаловский рассказал, как застал домработницу голой

Москва, 9 ноября. Российский режиссер Егор Кончаловский рассказал о неудобном инциденте, который произошел с ним и его домработницей. Мужчина застал сотрудницу голой.

Случай имел место несколько лет назад. Тогда к нему на работу пришла женщина, которая ранее трудилась у его отца — Андрона Кончаловского. Мужчина согласился взять ее на работу, поскольку она показалась ему милой и приятной.

В один из дней Кончаловский уехал по работе на студию «Мосфильм», а домработница осталась убираться. Однако днем режиссер вспомнил о том, что что-то забыл дома и решил вернуться. Однако зайдя домой он увидел, как нанятая женщина гладит рубашки абсолютно голая.

«Сначала не поняла, начала что-то говорить, потом утюгом прикрываться. Я сразу же закрылся, чтобы не видеть. И пошел звонить отцу, от которого она ко мне перешла. Папа сказал: «А ты не знал?» — вспомнил Кончаловский в программе «Звезды сошлись».

Он отметил, что неловкую ситуацию быстро уладили, домработница и режиссер больше не вспоминали о ней.

Напомним, ранее Кончаловский опубликовал в своем Instagram-аккаунте фото молодой супруги, которую тут же сравнили с его экс-женой.