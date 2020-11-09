Сенатор Цеков предложил Украине отказаться от южных территорий

Москва, 9 ноября. В случае сноса памятника Екатерине II в Одессе Украине стоит отказаться от южных областей, поскольку их страна получила благодаря императрице.

С соответствующим заявлением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Таким образом он прокомментировал протестную акцию, которая прошла в воскресенье в Одессе. Ее участники потребовали демонтировать памятник российской императрицы.

В свою очередь Цеков отметил, что данная война с историей является примером деградации и культурного обнищания украинцев. Поэтому он предложил жителям страны вслед за памятником отказаться от южных областей в пользу России.

«Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией», — цитирует Цекова РИА Новости.

Он напомнил, что Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области были присоединены к Российской империи после войны с Турцией. Однако Украины об этом умалчивают и целенаправленно перевирают историю.