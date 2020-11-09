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Дефицит одного витамина в организме может привести к тяжелой форме COVID-19

Дефицит одного витамина в организме может привести к тяжелой форме COVID-19

Лондон, 9 ноября. Недостаток витамина D в организме может привести к более тяжелому течению коронавирусной инфекции. Это выяснили британские медики, пишет Express.

Ученые провели исследование и установили связь между формой COVID-19 и широтой. Выяснилось, что в тех регионах мира, где часто встречается сезонный дефицит витамина D, больше пациентов с тяжелой формой COVID-19.

По мнению медиков, этот витамин оказывает важное влияние на иммунитет и может помогать организму защищаться от проникновения коронавируса. Отмечается, что достаточное количество витамина D может помочь противостоять воспалению.

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