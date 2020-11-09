В Счетной палате объяснили, когда ждать улучшения ситуации на рынке труда

Москва, 9 ноября. Ситуация на рынке труда при восстановлении реального сектора экономики начнет улучшаться к концу года, говорится в докладе Счетной палаты.

Ведомство подготовило оперативный доклад об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года. В документе говорится, что «можно говорить о стабилизации ситуации на рынке труда» на конец сентября.

«При сохранении благоприятных тенденций в экономике и текущего уровня карантинных мер, ситуация на рынке труда к концу года начнет улучшаться. Этому будет способствовать продолжающееся, хоть и медленное, восстановление реального сектора», — цитирует доклад ТАСС.

Численность занятых в экономике в третьем квартале 2020 года сократилась почти на два миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Численность безработных к августу достигла 4,8 млн человек, уровень безработицы составил 6,4%, заключили в Счетной палате.

Ранее СМИ сообщили, что самый низкий уровень безработицы наблюдается на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (2,5%), Москвы (2,7%) и Ханты-Мансийского автономного округа (3,2%).

Лидерами по числу безработных граждан стали Ингушетия — 30,7%, Республика Тыва — 22,3% и Чечня — 21,7%.