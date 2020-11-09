Кравчук: Украина примет закон об амнистии после выборов в Донбассе

Киев, 9 ноября. Закон об амнистии участников войны в Донбассе примут после выборов. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКК Леонид Кравчук.

Он заявил в интервью ТАСС, что когда после выборов на неподконтрольной Киеву территории будет создана местная власть, тогда будет принят парламентом Украины закон об амнистии. Кравчук отметил, что до выборов «амнистия нереальна».

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе подчеркнул, что военные преступники и те, у кого «руки в крови», не будут амнистированы. Он заявил, что дело каждого человека будет рассматриваться отдельно, его вина будет доказываться судом.

Также в законе будут учтены особенности региона и мировой опыт в данном вопросе, заявил Кравчук.