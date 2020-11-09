Стали известны последние слова разбившегося Александра Колтового

Москва, 9 ноября. Телеведущий Александр Колтовой перед крушением успел предупредить диспетчера о намерении совершить вынужденную посадку, рассказал инструктор Тимур Саттаров.

Телеведущий проектов «Звезды сошлись» и «ДНК» погиб в Московской области в результате крушения легкомоторного самолета «Пайпер». По словам инструктора по летному делу, Колтовой успел рассказать о чрезвычайном происшествии на борту диспетчеру в аэропорту Внуково.

«Известно, что он успел доложить диспетчеру во «Внуково», что на борту пожар, и он будет принимать решение идти на вынужденную посадку», — цитирует Саттарова Mk.ru.

Инструктор назвал Колтового опытным пилотом. По словам Саттарова, телеведущий неоднократно отрабатывал разные варианты ЧП. Он считает, что телезвезда не смог спастись из-за сложной местности.

Колтовой пролетал над застроенной территорией с линиями электропередач, трубами теплоэлектростанции и другими объектами. Телеведущий бы справился с ЧП, случилось оно в поле. Саттаров считает, что Колтовой пытался отыскать место для посадки, но пожар на борту самолета отвлекал его.

Ранее общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко заявил, что Колтовой перед смертью увел самолет от жилых домов.