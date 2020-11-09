Украинские националисты потребовали снести памятник Екатерине II в Одессе

Одесса, 9 ноября. Несколько украинских националистов в Одессе устроили протестную акцию, потребовав снести памятник российской императрице Екатерине II.

По мнению демонстрантов, правительница являлась «кровавым оккупантом Украины», поэтому они предложили провести общественное слушание по замене памятника на более «достойную кандидатуру».

На протяжении всей акции ее участники стояли с плакатами, призывающим «уничтожить Екатерину», защитив собственную историю. Кроме того, протестанты жгли файеры и обклеивали постамент листовками с надписью «подлежит демонтажу». Видеоролик с акции был опубликован в сообществе «Деколонизация Украины» в Facebook.

По факту произошедшего в отношении участников акции был составлен акт об административном правонарушении из-за нарушения государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов. Кроме того, власти города отказались выполнять требования участников акции.

Памятник Екатерине II, а также и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову, расположен в Одессе на Екатерининской площади. Он воздвигнут в 1900 году в качестве благодарности императрице, которая положила начало строительству города и порта.