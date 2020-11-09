Хакер рассказал, как в Сети могло появиться интимное видео с Дзюбой

Москва, 9 ноября. Российский хакер Александр Варский прокомментировал появление в Сети скандального видео с участием футболиста Артема Дзюбы.

По мнению специалиста, видео было не «украдено», а «записано». С подобным сталкиваются многие знаменитости мужского пола, заявляет Варский. На них выходит красивая девушка и предлагает «так называемый вирт».

«Происходит запись этого всего и резко потом меняется тон беседы, когда шантажисты получили запись. Предлагают договориться. Сумма зависит от величины звезды, от масштаба. Судя по тому, что мы видим, Артем не пошел на поводу у этих людей и правильно сделал», — цитирует хакера Kp.ru.

По словам Варского, жертвами шантажа могут стать даже «начинающий рэпер или фитнес-звезда». Злоумышленники могут требовать от 500 долларов, но если человеку есть что терять, будут просить больше, предупредил хакер.

Специалист уточнил, что впервые секс-видео Дзюбы появилось на заброшенной страничке какой-то женщины, которая, вероятно, была взломана. Варский подчеркнул, что найти шантажистов проще, чем кибермошенников. Если бы жертвы обращались с такими историями в полицию, злоумышленников бы ловили, считает хакер.

Ранее в Интернете появился ролик, на котором мужчина, похожий на нападающего ФК «Зенит» Артема Дзюбу, занимается самоудовлетворением. Видео было опубликовано в социальных сетях перед матчем петербургского клуба с «Краснодаром». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Зенита».