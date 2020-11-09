Священник заступился за оскандалившегося Дзюбу

Москва, 9 ноября. Священник Павел Островский отреагировал на скандал с футболистом Артемом Дзюбой. Ранее в Сети появилось видео, на котором спортсмен занимается мастурбацией.

Отец павел обратил внимание, что по статистике почти 75% мужчин изменяют своим супругам. При этом они же оставляют издевательские комментарии в адрес Дзюбы, интимную жизнь которого выставили на всеобщее обозрение.

«Это, конечно, в высшей степени лицемерие. Единицы из мужчин никогда не мастурбировали в своей жизни. И никому бы не захотелось, чтобы кто-то увидел бы их за этим нецензурным занятием», — считает священнослужитель.

Он также отметил, что у многих насмешников «рыльце в пушку». При этом он посоветовал не отворачиваться от спортсмена, а покрыть его слабость, хотя бы ради той радости, которую он доставил во время чемпионата мира по футболу, сообщает KP.ru

В минувшую субботу, 7 ноября, в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, занимается онанизмом, записывая свои действия на камеру. Ролик появился в ночь перед игрой «Зенита» и «Краснодара». Позже футболист прокомментировал произошедшее, назвав минувший матч самым тяжелым в своей карьере.