Меланья Трамп заявила, что американцы заслуживают справедливых выборов

Вашингтон, 9 ноября. Супруга действующего президента США призвала к справедливому подсчету голосов, соответствующий пост она написала в своем Twitter.

Меланья Трамп отреагировала на результаты президентских выборов в США. По словам супруги американского лидера, жители Соединенных Штатов заслуживают честных выборов и учета «законных голосов».

«Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной транспарентности», — написала первая леди США.

Ранее бывшая помощница семьи Трампов Омароса Маниголт-Ньюман заявляла, что Меланья уже давно хотела развестись с Дональдом Трампом, но ждала, пока он покинет пост президента США. По заявлению другой помощницы по имени Стефани Волкофф, брак Трампов вовсе был сделкой на протяжении всех 15 лет, а супруги спал в разных комнатах Белого дома.