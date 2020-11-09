В Белоруссии заявили о готовности продавать электричество с БелАЭС

Минск, 8 ноября. Белоруссия готова продавать выработанную на БелАЭС электроэнергию за границу по конкурентным ценам, заявил белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич.

Он уточнил, что АЭС строится для нужд Белоруссии, и производимая на ней электроэнергия в первую очередь будет потребляться в республике.

«Если такая потребность возникнет, то белорусская энергосистема готова и потребности наших иностранных субъектов хозяйствования обеспечить необходимой электроэнергией по конкурентным ценам», — заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» Каранкевич.

Министр подчеркнул, что после ввода БелАЭС переизбытка электроэнергии в республике не будет. Но с ее учетом «потенциал производства электрической энергии возрастет».

Кроме того Каранкевич заявил, что в Белоруссии созданы стимулы к развитию электромобилестроения и зарядной инфраструктуры. По его мнению, в 2020 году электромобили в стране потребят до 12 миллионов киловатт-часов. В 2019 году показатель составил два миллиона киловатт-часов.

Белорусская атомная электростанция строилась в Гродненской области с 2011 года, общая стоимость проекта составляет около 9 млрд долларов. В качестве основном источника энергии на объекте используются разработанные «Росэнергоатомом» реакторы ВВЭР-1200, отличающиеся высоким уровнем экономической эффективности и безопасности.