Советник Трампа опроверг заявления о призыве его семьи признать поражение

Вашингтон, 9 ноября. Советник Трампа Джейсон Миллер опроверг сообщения о том, что Меланья Трамп и зять главы Белого Дома Джаред Кушнер призвали Трампа признать поражение в выборах.

Об этом он написал в своем Twitter. Также он отметил, что Кушнер посоветовал родственнику задействовать все ресурсы для подведения справедливых итогов выборов.

«Это неправда. Учитывая неопределенные итоги выборов в ряде штатов, серьезные нарушения при голосовании и недостаток прозрачности в других, Джаред посоветовал президенту Дональду Трампу задействовать все доступные правовые методы для обеспечения точности голосования», — написал он.

О призывах к Трампу в воскресенье сообщил американский канал CNN со ссылкой на источник.

Ранее адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что выборы в стране были украдены. По словам юриста, это случилось в 3-4 или даже 10 штатах. Они были основаны на фальшивых голосах.